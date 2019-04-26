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На Донбассе получили ранения двое украинских военных

Боевики совершили 13 обстрелов с начала суток.

На Донбассе получили ранения двое украинских военных
Фото: Макс Левин

Сегодня в течение дня российские боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил. В результате обстрелов получили ранения двое украинских военных, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Зафиксировано 5 обстрелов с применением тяжелого вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, российские оккупанты вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Павлополь, Пески, Опытное, Марьинка, Чермалык, Широкино, ЛУганское, Светлодарск и Крымское.

На обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери боевиков уточняются.

Напомним, трехсторонняя контактная группа на Донбассе не смогла договориться о режиме тишины на период пасхальных праздников.

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