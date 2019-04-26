Невелике місто Стрий — ідеальне завершення (або початок) для подорожі у Підгірці , а потім дерев'яними церквами району . До Стрия легко добратися поїздами та автобусами зі Львова, а тому на весь маршрут, в принципі достатньо дня: вранці приїхали, ввечері поїхали. Якщо маєте ще день, тоді варто їхати далі — до Самбора, а звідти на Нижанковичи чи Хирів.

У Стрию велика кількість старих житлових будинків ХІХ ст., також є костел і залишки синагоги.

Вперше Стрий згадується як центр волості у 1385 році. У 1431 році місто отримує Магдебурзьке право, а під час правління короля Речі Посполитої Яна Собєського мало титул “Вільного королівського міста”. Перед Другою світовою війною за пактом Молотова-Рібентропа місто відійшло до Радянського Союзу.

Саме у Стрию 3 вересня 1914 року було сформовано перший легіон Українських Січових Стрільців, які відгукнулись на заклик Головної Української Ради. До речі, на фасаді вокзалу є відповідна табличка. Місто також було одним з найактивніших осередків ОУН та УВО.

Фото: Александр Рудоманов

14 березня 1990 року у Стрию вперше ще в тодішній УРСР підняли український прапор над міськрадою. Після цього це зробили в Дрогобичі та Львові.

Коли я приїхав у Стрий, саме починалася весна, але ще зі снігом і холодним дощем, під який я потрапив. У місті є декілька закладів, де можна смачно посидіти і поїсти: хінкальня, піцерія у центрі. Також містом цікаво просто гуляти, озираючись навкруги.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

В місцевому Народному домі з 1 листопада 1918 року знаходилась влада ЗУНР, а в 1914 році записувались добровольці до лав УСС. Будівлю урочисто відкрили 1 січня 1901 року. Це був шостий народний дім в Західній Україні. При радянській владі з нього зробили будинок культури. На горі дому - напис “руському народові”. Також на фасаді будівлі знаходяться бюсти відомих українців: Федьковича, Устияновича, ТШевченка, Котляревського, Шашкевича, Лисенка.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Неподалік знаходиться зруйнована синагога з прибудовами. За привілеєм короля Стефана Баторія 1576 року євреї отримали право вільно і без перешкод оселятися у Стрию і зводити будинки на місцях, визначених міською владою. Синагогу збудували у 1660 році, але сьогодні від неї залишилися одні стіни, а вхід закритий залізними воротами. Єврейська громада під час нацистської була винищена і більше не відновилась. У радянські часи в синагозі містився склад, а у 1980-х роках частину синагоги розібрали, плануючи переробити будівлю під басейн.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Однією з найстаріших збережених будівель міста є костел Різдва Пресвятої Богородиці 1425 року побудови. В 1604 року пожежа знищила костел, але за 36 років його відбудували. У листопаді 1827 року виникла друга пожежа, через яку згорів дах на костелі, дзвони сплавились, а найбільший зірвався та розбився. Середина костелу збереглась завдяки міцному даху, але пожажу 1886 року інтер'єр не пережив. Збереглась фігура розіп'ятого Христа. У 1891 році костел знову відреставрували і відбудували. Костел у Стрию є одним із тих храмів, що не був закритим після 1939 року.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Окремо хочу показати гарний житловий будинок по вулиці Т. Шевченка 105, початок ХХ ст., який просто мені дуже сподобався.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

До речі, у місті багато ліпнини, яка розташована в різних місцях.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

До нових зустрічей!