Пока суд да дело

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11 апреля 38 судей Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты приняли присягу в Кловском дворце в Киеве. Власти надеются, что Высший антикоррупционный суд значительно усилит всю судебную систему Украины. «Одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли", – заявляли ранее в организации Transparency International, которая специализируется на составлении антикоррупционных рейтингов стран. По мнению организации, большинство ее рекомендаций были проигнорированы властью Украины. Лишь частично выполнена рекомендация организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда. По данным Transparency International, в минувшем году Украина несколько улучшила свои показатели в антикоррупционном рейтинге, заняв 120-е место (в 2017 году –130 место) среди 180 стран мира и набрав по результатам исследования "Индекс восприятия коррупции-2018" 32 балла (в минувшем году - 30 баллов).

Сводить борьбу с коррупцией лишь в судебную плоскость неправильно, следует предупреждать экономические условия ее появления. Например, Антикоррупционную программу на 2019-2020 годы обнародовала недавно Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Главной целью этой программы является усиление действующих и принятие дополнительных мер, направленных на предупреждение коррупции во всех направлениях деятельности. Согласно отчету Комиссии, определены четыре направления деятельности и функций, наиболее уязвимых к коррупционным правонарушениям. Это предоставление административных услуг: деятельности лицензионная и регистрационная, инспекционная, рассмотрение дел и правоприменения, проведение процедур закупок.

Имплементация международных антикоррупционных стандартов в Украине – необратимый процесс, который находится под пристальным наблюдением гражданского общества и международных наблюдателей. Международный валютный фонд оценивает потери Украины от коррупции в 2% ВВП, что эквивалентно двум бюджетам Нацполиции, более десяти ежегодных бюджетов Генеральной прокуратуры. Это около двух третей оборонного бюджета, 1,6 ежегодного бюджета на здравоохранение, более 2,3 ежегодного бюджета на систему образования. Такие средства могли бы быть использованы на выплату зарплат полицейским, врачам, учителям.

«Между уровнем коррупции и ВВП на душу населения в стране существует тесная связь», – делают вывод эксперты МВФ. По расчетам Фонда, преодоление всего одной ступени в международном индексе коррупционных рисков означало бы рост дохода на душу населения примерно на 1,35%, а инвестиций – на 4%. Если уровень коррупции в Украине останется неизменным, то к 2040 году доходы украинцев не будут превышать 30% от среднего показателя ЕС (сейчас этот показатель составляет 20%).

Если данный показатель будет снижен хотя бы до наихудшего показателя среди стран ЕС, то ВВП на душу населения в Украине может вырасти до 40% от среднеевропейского уровня. Поэтому борьба с коррупцией – вопрос экономического процветания и один из критериев для получения Украиной следующего транша МВФ, прибытие оценочной миссии которого ожидается в мае-июне этого года.

Коррупция в Украине является следствием неэффективного государственного управления, поэтому важно проводить реформу корпоративного управления. Создавать благоприятные и гибкие условия для ведения прозрачного частного и государственного бизнеса, предоставляя больше экономических свобод и снижая количество бюрократических процедур и согласований. Привязать рост доходов в государственном секторе к аналогичному показателю в частном, чтобы зарплаты чиновников и представителей частного бизнеса росли пропорционально. В странах с сырьевой экономикой уровень коррупции, как правило, более высокий, чем в тех, которые ориентируются на развитие новых технологий, поэтому Украине следует сосредоточиться на создании продукции технологической, с более высокой добавленной стоимостью.