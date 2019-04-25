Сила і краса: ірпінчанка Марія Тодоренко пройшла у фінал конкурсу New Fashion Zone

Але одну модну тему не можу оминути. По-перше, вона виходить набагато далі за традиційне уявлення про модну індустрію. По-друге, хочу розказати про ірпінчанку Марію Тодоренко. Минулого тижня вона взяла участь у другому етапі кастингу Міжнародного Конкурсу молодих дизайнерів New Fashion Zone.

Мода, фешн-покази і подіуми – це, звісно, не моя тема. Я зазвичай ходжу в джинсах, футболках-поло і в кедах, бо для мене найважливіше в одязі зручність і мобільність. А для особливих подій додаю до джинсів сорочку і піджак.

Фото: надано Володимиром Карплюком

Зі своєю колекцією верхнього одягу Марія пройшла у фінал. Хоча це було непросто: за участь у фіналі, який відбудеться у вересні цього року, змагалися 700 учасників з 17-ти країн. Серед них Україна, Німеччина, Данія, Польща, Китай, Чехія, Грузія, Казахстан та інші.

Марії Тодоренко – 28 років, вона закінчила курси закрійника в Ірпені, співпрацює з виробниками одягу на аутсорсі. Колекція нашої Марії – це стиль «сіті-мілітарі». Вона проявляє проблему, яка існує зараз в Україні – війну на сході. А також готовність захищати свої кордони на будь-яких фронтах: військових, економічних, культурних, у шоу-бізнесі, в тому числі і у фешн-індустрії.

Ще одна цікава деталь: Марія поєднала агресивний стиль «мілітарі» з квітковими мотивами. Ця ідея відображає сподівання суспільства на те, що війна закінчиться і її місце заступлять квіти. Дівчина каже, що на створення нових образів в одязі її надихають подорожі, книги, фільми та саме життя.

Чим цікавий конкурс New Fashion Zone? Половина учасників не мають стосунку до індустрії моди. Їхні професії часто далекі від подіумів. Наприклад, свої креативні колекції представили суддя, спеціаліст з криміналістики, фармацевт, юрист, банкір, балерина, масажист. Наймолодшому учасникові конкурсу – 11 років, а найдорослішому – 62 роки. Кожен дизайнер вкладав у свою колекцію різні суспільні контексти і актуальні повідомлення, які б хотів донести до світу. Мені подобається, що конкурс дає максимальну свободу: не обмежує за віком чи освітою; дарує всі можливості для творчої фантазії.

Переможці конкурсу New Fashion Zone можуть розраховувати на гранти для розробки і створення капсульних колекцій; навчання в провідних школах дизайну країни. Тому у вересні ми в Ірпені обов’язково будемо вболівати за Марію Тодоренко. Роботи Марії заслуговують, щоб їх побачили на світових подіумах.

Я щоразу захоплююся творчими, сильними, наполегливими людьми з Ірпеня. Наші письменники, дизайнери, спортсмени, вчителі, військові несуть у світ позитивний імідж України та нашого міста, стають культурними дипломатами нашої країни. Дякуємо їм за це.