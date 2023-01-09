Малий та середній бізнес обирає Ірпінь – місто можливостей

З 2014 року в Ірпені щороку збільшувалася кількість малого та середнього бізнесу. Про це говорить статистика. Якщо у 2014 році в Ірпені було зареєстровано 8141 суб’єкт підприємництва, то вже у 2020 році їх кількість становила 12404 суб’єктів.

Фото: надане Володимиром Карплюком

У 2021 році кількість бізнес-суб’єктів скоротилася до 10388, на понад дві тисячі. Це відбулося в результаті децентралізації, коли підприємці Гостомеля, Ворзеля та Коцюбинського змінили реєстрацію з Ірпеня на свою громаду.

Втім, це було компенсовано потужною роботою по залученню нового бізнесу в місто. Вже на початок 2022 року кількість бізнес-суб’єктів збільшилася до 13936. Це найбільший показник за всю історію міста. З них 8794 фізичних осіб та 5142 юридичних осіб.

Загалом, бюджет розвитку Ірпеня за 7 років виріс в 39 разів – з 7,8 млн грн у 2014 році до 306,2 млн грн у 2021 році.

2022 рік приніс підприємництву Ірпеня серйозні випробування. Місто пережило військові дії, евакуацію, часткову окупацію, деокупацію.

З квітня минулого року Ірпінь увійшов у період відновлення житлової і соціальної інфраструктури.

Те, що відбувалося надалі – справді фантастична історія. Бізнес з перших днів повернувся до Ірпеня і почав відбудовувати свої виробничі та торговельні приміщення, кав’ярні, пекарні, заводи, аптеки, перукарні, салони краси, турагенції. Вони стали надійною опорою відновлення нашого міста.

Знаковою є історія компанії “Ecosoft” – провідного виробника систем очищення води, виробничі приміщення якого зруйновані під час бойових дій. Український менеджмент разом з австрійськими інвесторами ще весною прийняли рішення про відновлення потужностей і на сьогодні підприємство відновило випуск всього асортименту продукції.

Підприємство “Планета Пластик”, що займається виробництвом плит, листів, труб і профілів з пластмас теж зазнало тотальних руйнувань. Та зараз вони відновили свою роботу.

Також відновили свою роботу підприємства “Натур+” (відомий виробник препарату “Гематоген”), “Стєрх” (один з лідерів-виробників меблів), “Крохмалепродукти Україна” (один з найбільших виробників солодового екстракту та крохмалепродуктів), “Ветроград Інжиніринг” (переробка фруктів і овочів в прямі соки та пюре) та інші серйозні компанії.

Відновила роботу й банківська система міста. Свої відділення відкрили “Приват-Банк”, “Укргазбанк”, “Піреус банк”, “Український капітал”, “Ощадбанк”, “ПУМБ” та “Альфа-банк”. При цьому, “Райффайзен банк Аваль” відкрив нове відділення, а “ОТП банк” вперше відкрив своє відділення в Ірпені.

Традиційно, одними з перших розпочали свою роботу й будівельні компанії – товариство “Відважних” відновили і здали в експлуатацію ЖК “Burgundia”, свої обєкти до здачі готують групи будівельних компаній “Синергія”, “Нові метри”, інвестиційна група “Molodist», «Utlandia” та інші.

Також відкрилися всі основні супермаркети та магазини – “Novus”, “АТБ”, “Сільпо”, “Фора”, “Бджілка”, “Лоток”, “Ельдорадо” тощо.

В Ірпені відновили роботу майже всі комунальні освітні заклади. Також розпочато відбудову Державного податкового університету.

Одним з перших відновив свою роботу інтернет-провайдер Dominet, який в перші дні після деокупації підключив комунальні підприємства, заклади освіти, медицини, систему оповіщення про тривогу. Крім цього, Dominet власним коштом підключив до інтернету всі пункти незламності Ірпінської громади.

Від імені Інвестиційної ради Ірпеня хочу подякувати всім місцевим підприємцям за їх внесок у відродження Ірпеня. Адже бізнес, інвестиції та податки завжди були, є і будуть “трьома китами” розвитку міста. І, принагідно, запрошую всіх, хто хоче інвестувати в Ірпінь, до нашого міста здоров’я, спорту, бізнесу, парків, і найголовніше – міста сміливих та успішних людей.