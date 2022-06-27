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В Ірпені відновила роботу книгарня «Книголенд»

До відновлення долучилось видавництво «Ранок».

В Ірпені відновила роботу книгарня «Книголенд»
Фото: Книголенд

В Ірпені команди мережі «Книголенд» та видавництва «Ранок» відновили роботу книгарні після вимушеної перерви. Про це повідомляє Читомо з посиланням на директора «Книголенду» Ігоря Зарудко. 

Книгарня розташована на вулиці Шевченка, 4г та працює за скороченим графіком через комендантську годину: у будні дні з 09:00 до 19:00, а у вихідні – з 10:00 до 19:00. 

«Це збиткова історія для нас. Під час війни не все вимірюється прибутком. Ми радіємо, бо надаємо надію на відновлення всієї України та української економіки. Без їжі для мозку — це неможливо зробити», — написав про відкриття книгарні директор видавництва Віктор Круглов у Facebook. 

Ігор Зарудко розповідає, що літературні смаки читачів не змінились: «Це художня та нонфікшн література. Ми очікували що в Ірпені зросте доля продажу категорій історії, але ніт. Думаю це тому, що мешканці Ірпеня давно знають, хто є ворог. Попит на історію є на рівні вище середнього». 

У книгарні користуються попитом і видання дитячої літератури від видавництв «Ранок», «ВСЛ», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Наша Ідея» тощо. 

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила видавничу продукцію Росії та Білорусі.

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