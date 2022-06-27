Укрзалізниця суттєво збільшує кількість приміських поїздів у напрямку Ірпеня, Бучі, Малина та Коростеня

Відзначається зростання попиту на ці напрямки.

Через різке зростання попиту на приміські перевезення в напрямку Ірпеня, Бучі, Малина та Коростеня з 27 червня 2022 року Укрзалізниця суттєво збільшує кількість приміських поїздів на цьому напрямку.

Про це повідомила Укрзалізниця на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Курсування поїздів буде забезпечено не лише в пікові години, але й упродовж усього дня, що забезпечить належну мобільність населення цієї частини Київщини та Житомирщини", - йдеться в повідомленні.

Призначено курсування таких приміських електропоїздів:

№ 6602 Бородянка — Святошин відправляється щоденно зі станції Бородянка о 06;15, прибуває до станції Святошин о 07:20;

№ 6605 Святошин — Клавдієво відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:10, прибуває до станції Клавдієво о 09:01;

№ 6607 Святошин — Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 08:55, прибуває до станції Коростень о 12:23;

№ 6609 Борщагівка — Тетерів відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 13:18, прибуває до станції Тетерів о 15:12;

№ 6612 Тетерів — Борщагівка відправляється щоденно зі станції Тетерів о 09:24, прибуває до станції Борщагівка об 11:01;

№6621 Святошин — Коростень відправляється щоденно зі станції Святошин о 18:14, прибуває до станції Коростень о 21:48;

№ 6622 Тетерів — Святошин відправляється щоденно зі станції Тетерів о 15:55, прибуває до станції Святошин 17:23;

№ 6624 Коростень — Борщагівка відправляється щоденно зі станції Коростень о 13:30, прибуває до станції Борщагівка 16:49;

№ 6605 Клавдієво — Святошин відправляється щоденно зі станції Клавдієво о 17:15, прибуває до станції Святошин о 18:03;

№ 6615 Борщагівка — Клавдієво (замість Тетерів – Коростень) відправляється щоденно зі станції Борщагівка о 15:34, прибуває до станції Клавдієво о 16:52.

Пасажири зазначених напрямків можуть здійснити пересадку на кільцеву електричку (Kyiv City Express), зокрема на станції Святошин.

З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті УЗ, а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій.

Квитки на ці потяги продаються в залізничних касах.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва встановили металошукачі для перевірки пасажирів та багажу.

Раніше повідомлялось, що мешканці Ірпеня, які втратили житло під час війни з Росією, зможуть поселитись у Залізному містечку облаштованому "Укрзалізницею".