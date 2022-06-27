Ще двоє були госпіталізовані.

У Харківській області за минулу добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів. З них дев’ять виїздів – на ліквідації пожеж, сім з них спричинили ворожі обстріли.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Зазначається, що 26 червня в житловому секторі села Коробочкіно, що на Чугуївщині на одному з приватних подвір'їв через обстріл ворогом спалахнули дві господарчі споруди. Полум'я охопило площу близько 200 кв.м. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Жертв та постраждалих немає.

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О 20:46 в селі Калугіно-Башкирівка Чугуївського району, унаслідок ворожих обстрілів горіла господарча будівля. Загинуло двоє жінок, ще двоє осіб постраждали та були госпіталізовані.

Уночі ворожих ракетних обстрілів завдано по двоповерховій будівлі в Київському районі Харкова. Горіли кімнати на другому поверсі. Площа пожежі склала близько 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

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Опівночі ще одна ракета поцілила на подвір'я навчального закладу в Шевченківському районі Харкова. Вибухом пошкоджено будівлю школи. Постраждалих немає. Пожежу ліквідували.

Нагадаємо, станом на 26 травня через російську агресію було зруйновано 4 019 житлових будинків Харківщини, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури та 12 промислових підприємств.