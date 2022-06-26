Резніков запропонував демілітаризувати європейську частину Росії

Також він вважає, що відповідь на російські обстріли мають бути посилення санкцій і розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні.

Обстріли російськими ракетами українських міст - стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. І умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями, вважає очільник Міноборони.

Також він вважає важливим посилення санкцій, щоб Росія не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

До того ж слід якнайшвидше розгорнути ефективну систему ППО/ПРО в Україні.

“Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу”, - додав Резніков.

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали кілька вибухів. З будинку у Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували. Також вибухи пролунали на околицях Черкас, загинув робітник залізниці.