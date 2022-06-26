​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
​Ворог намагається оточити підрозділи ЗСУ біля Лисичанська, – Генштаб
Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі
Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загорівся будинок, є постраждалі
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
Вибухи біля Черкас: одна людина загинула (оновлено)
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
У порт Бердянська зайшло російське вантажне судно
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Київ обстріляли ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160, – Повітряні сили ЗСУ
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
​У Києві ракета влучила в житловий будинок, є постраждалі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков запропонував демілітаризувати європейську частину Росії

Також він вважає, що відповідь на російські обстріли мають бути посилення санкцій і розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні.

Резніков запропонував демілітаризувати європейську частину Росії
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Обстріли російськими ракетами українських міст - стратегічний виклик для безпеки усієї Європи. І умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook

Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями, вважає очільник Міноборони. 

Також він вважає важливим посилення санкцій, щоб Росія не могла виготовляти і підтримувати у робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що постачаються компаніями з країн НАТО.

До того ж слід якнайшвидше розгорнути ефективну систему ППО/ПРО в Україні. 

“Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного альянсу”, - додав Резніков. 

Нагадаємо, вранці 26 червня у Києві пролунали кілька вибухів. З будинку у Шевченківському районі Києва, куди влучила російська ракета, евакуювали 25 мешканців. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про те, що окупанти обстріляли Київ з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва одна людина загинула, чотирьох постраждалих госпіталізували. Також вибухи пролунали на околицях Черкас, загинув робітник залізниці

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також