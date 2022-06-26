Розпочав роботу додатковий номер гарячої лінії для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях

Можна залишити повідомлення через месенджери: WatsUpp, Telegram та Viber.

Розпочав роботу додатковий канал зв’язку гарячої лінії Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з кризових питань для громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Мінреінтеграції на своєму сайті.

Фото: Мінреінтеграції Гаряча лінія Мінреінтеграції

"Якщо у вас відсутній мобільний зв’язок, а є лише доступ до інтернету, ви можете залишити повідомлення або зателефонувати через мобільні застосунки WatsUpp/Telegram/Viber за номером +38(096) 078 84 33 (цілодобово)", - йдеться у повідомленні.

За телефоном можна отримати інформацію з гуманітарних питань та питань щодо отримання статусу ВПО. Крім того можна отримати консультацію щодо повернення громадян з тимчасово окупованих територій до України, в тому числі тих, хто були примусово переміщені до РФ.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони розповіли, куди звертатися щодо пошуку зниклих безвісти бійців і цивільних, цим питанням займається Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мінреінтеграції оновило перелік окупованих і розташованих у зоні боїв громад.