Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "градів"

Три удари з "градів" та ствольної артилерії.

Двоє людей поранені внаслідок обстрілів російської артилерії в Дніпропетровській області.

Про це голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко написав у Telegram.

"Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "градів" та ствольної артилерії по людях і житлу. У Зеленодольську двоє поранених - чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу".

За його словами, у місті є руйнування багатоповерхівок. Пошкоджені будинок культури та пошта.

Нагадаємо, що 26 червня російські загарбники знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини.

Раніше під удар потрапили Широківська і Зеленодольська громади області. У результаті ворожих обстрілів було поранено 60-річну жительку.