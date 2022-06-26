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Чотири дні поспіль колони окупантів рухаються з Маріуполя на захід, - Андрющенко

У Маріуполі ворог залишає великий військовий корпус.

Чотири дні поспіль колони окупантів рухаються з Маріуполя на захід, - Андрющенко
Фото: EPA/UPG

Вже четвертий день у західному напрямку через Маріуполь рухаються колони військової техніки російських окупантів. 

Про це повідомляє у Телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також у Маріуполі ворог залишає великий військовий корпус, на який покладає завдання охорони потенційних військових об'єктів, таких як порт, залізниця та заводи.

Андрющенко додав, що настрій в окупантів далекий від "переможного". Їх зірвали з насидженого місця біля моря і кидають на фронт.

Нагадаємо, що російські окупанти хочуть обладнати у порту тимчасово окупованого Маріуполя сховище палива для військових потреб. 

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти будують бункери під виглядом будинків. 

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