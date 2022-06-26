Чотири дні поспіль колони окупантів рухаються з Маріуполя на захід, - Андрющенко

Вже четвертий день у західному напрямку через Маріуполь рухаються колони військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє у Телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також у Маріуполі ворог залишає великий військовий корпус, на який покладає завдання охорони потенційних військових об'єктів, таких як порт, залізниця та заводи.

Андрющенко додав, що настрій в окупантів далекий від "переможного". Їх зірвали з насидженого місця біля моря і кидають на фронт.

Нагадаємо, що російські окупанти хочуть обладнати у порту тимчасово окупованого Маріуполя сховище палива для військових потреб.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що окупанти будують бункери під виглядом будинків.