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Росія стягує сили на Слов’янський напрямок, - Кириленко

Наразі вся лінія зіткнення під обстрілами.

Росія стягує сили на Слов’янський напрямок, - Кириленко
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські окупанти стягують сили до Слов’янська.

Про це він заявив в ефірі загальноукраїнського телемарафону, повідомляє Донецька ОВА.

«Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють. Ми бачили, що відбувалося в Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію», — сказав Кириленко.

Керівник Донецької ОВА повідомив, що наразі вся лінія зіткнення під обстрілами російських окупантів.

Нагадаємо, що британська розвідка вважає, що для окупації Донбасу армії РФ необхідно взяти під контроль Краматорськ і забезпечити захист основних шляхів постачання Донецька.

Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні Лисичанська на Луганщині.

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