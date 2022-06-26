Уранці 26 червня ракета російських окупантів пролетіла над будівлями Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

"26 червня рашисти знову вдалися до ядерного тероризму – о 6:00 ворожа ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС. Проліт зафіксовано на відео. Ця ракета летіла із півдня на північ України", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" вважають, що ціллю цієї ракети був Київ, де із самого ранку лунали вибухи.

"Вчергове звертаємо увагу міжнародної спільноти на факти бездумних дій росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи. Адже будь-яке пошкодження діючого енергоблоку матиме дуже серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою!", - додали в компанії.

Це вже не перший такий випадок, коли російські ракети пролітають над будівлями Південноукраїнської АЕС. Уранці 5 червня, близько 5:30, російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над станцією.

Нагадаємо, що 26 червня зранку в Шевченківському районі столиці пролунало кілька вибухів. З-під завалів житлового будинку, у який влучила російська ракета, дістали семирічну дівчинку. Вона жива.

Загалом внаслідок обстрілу будинку поранено п‘ятеро осіб. Раніше Антон Геращенко повідомив про одного загиблого внаслідок російської ракетної атаки.