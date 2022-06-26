Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 російських військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків – 1532 (+21),
- бойових броньованих машин – 3 659 (+14),
- артилерійських систем – 764 (+0),
- РСЗВ – 243 (+2),
- засобів ППО – 99 (+0),
- літаків – 217 (+0),
- вертольотів – 184 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
- крилатих ракет – 139 (+2),
- Кораблів/катерів – 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 564 (+4),
- спеціальної техніки – 60 (+0).
Нагадаємо, основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.