Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, 21 танк і дві крилаті ракети

Минулої доби війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 150 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 російських військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1532 (+21),

бойових броньованих машин – 3 659 (+14),

артилерійських систем – 764 (+0),

РСЗВ – 243 (+2),

засобів ППО – 99 (+0),

літаків – 217 (+0),

вертольотів – 184 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),

крилатих ракет – 139 (+2),

Кораблів/катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 564 (+4),

спеціальної техніки – 60 (+0).

Нагадаємо, основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.