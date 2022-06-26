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Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов

Резервістів скликають в ті частини, які були задіяні на початку повномасштабного вторгнення. 

Росія проводить приховану мобілізацію, – Буданов
Кирило Буданов, голова ГУР Міноборони
Фото: gur.gov.ua

Росія поповнює свої сили резервістами у межах прихованої мобілізації. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив Reuters.

Якщо Путін врешті відкрито оголосить мобілізацію, то це означатиме для нього винекнення "незручних питань".

"Вони справді цього бояться – ось головна причина, чому мобілізація проходить таємно", – вважає він. 

За словами Буданова, військові частини, задіяни від 24 лютого, мають другу і навіть третю групу особового складу. 

Буданов вважає, що у серпні настане переломний момент у повномасштабній війні Росії проти України, а до кінця року масштабні бойові дії практично припиняться. 

Він підкреслив, що говорив це ще у травні, і на кінець червня залишається такої самої думки.

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