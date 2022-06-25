РФ на пʼятий день планувала вже захопити всю Україну, а насправді на пʼятий місяць повномасштабної війни влаштовує "ракетну показуху", яка стратегічно для неї нічого не змінює.

Тільки за ніч і ранок цієї доби Росія випустила по Україні 45 ракет.

У цей день під обстріл потрапили Житомирщина, Львівщина, Чернігівська область, Миколаїв. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зведенні 25 червня – у день початку пʼятого місяці війни РФ проти українців.

"Надвечір – ще ракети. Різні типи, райони запуску. Всі вони були запущені з однію метою – показати, що Росія може щось дотиснути, що російській армії щось вдастся", – зазначив він.

Президент нагадав, що РФ на пʼятий день планувала вже захопити всю Україну, а насправді на пʼятий місяць повномасштабної війни влаштовує "ракетну показуху", яка стратегічно для неї нічого не змінює.

Зеленський додав, що ми знаємо, що зможемо захиститися, але не знаємо часових рамок.

"Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, а також дуже цинічний, прорахований тиск на людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети не здатні зламати дух українців", – заявив він.

Зеленський наголосив, що ми повернемо все, кожен окупований населений пункт.

"Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ – ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Бердянськ, про Мелітополь, Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України", – підкреслив він.

Президент додав, що кожна російська ракета – це аргумент для України на перемовинах із партнерами. Вже в понеділок він братиме участь у саміті "Великої сімки", на тижні відбудеться і самті НАТО.

Зеленський наголосив, що 45 ракет за пів доби – це доказ, що санкцій недостатньо, що зброї треба більше, що ППО має бути не на полігонах, а в Україні, бо саме тут вона найпотрібніша так, як ніде.

Президент зауважив, що за чотири місяці війни 20 463 воїни України відзначені державними нагородами. Це не тільки військові, а й медики. 156 воїнів отримали звання Героїв України.

Нагадаємо, крім ранкових ракетних ударів, переважно завданих з території Білорусі, Росія увечері вдарила по СТО з автомийкою та комплексом для ремонту машин в Рівненській області. Загинули щонайменше троє людей, четверо отримали поранення. Рятувальники продовжують розбирати завали.