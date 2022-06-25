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Сєвєродонецьк окуповано, але місто повернуть, – Гайдай

Ворог знищив 90% міста. 

Сєвєродонецьк окуповано, але місто повернуть, – Гайдай
Сєвєродонецьк до приходу росіян
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів сил захисту ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Мирні мешканці зараз можуть виїхати з міста лише через тимчасово окуповані території. Російські війська вже призначили там свого "коменданта" і знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять із укриттів "Азоту". 

"Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це не надовго… Сєвєродонецьк – це Україна!" – пісдумував голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, в пʼятницю українські захисники отримали наказ вийти з Сєвєродонецька. Росіяни нещадно обстрілювали місто з усього наявного озброєння.

Раніше голова ОВА наголошував, що вихід із міста наших військових не означає його здачу – захисники виконали своє завдання.

 

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