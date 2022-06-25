ЗСУ відбили ворожі штурми на Слов’янському і Бахмутському напрямках, - Генштаб

Українські захисники відбили штурми російських окупантів на Слов’янському і Бахмутському напрямках.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Так, на Слов’янському напрямку зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. А на Бахмутському бійці успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка.
Окупанти з втратами відійшли.
За даними Генштабу, станом на 18.00 25 червня ситуація на інших напрямках така:
- на Сіверському рашисти обстріляли з артилерії позиції українських військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.
- на Слобожанському загарбники поповнюють свої втрати і забезпечують свої підрозділи боєприпасами.
- на Харківському ворог обстрілював позиції наших військ та інфраструктуру населених пунктів.
- на Донецькому рашисти утримують зайняті рубежі та перегруповують свої підрозділи.
- на Краматорському росіяни здійснили обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. Щоб виявити позиції українських військ та корегувати вогню проводили повітряну розвідку "Орланом-10".
- на Лисичанському окупанти обстрілювали райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.
- на Бахмутському ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка. Загарбники завдали авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.
- після відведення підрозділів українських військ росармія закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.
- на Південнобузькому рашисти продовжують утримувати зайняті рубежі та обстрілювати з мінометів, ствольної та реактивної артилерії українські позиції.
- в акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів перебувають два носії високоточної зброї. Сумарний залп - до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".
У Генштабі підкреслили - особовий склад російських окупантів деморалізований. "Обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України", - додали в командуванні.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ударів систем залпового вогню HIMARS по позиціях ворогів.
Тим часом у Міноборони повідомили, що заяви у соціальних мережах завадили операції з виходу українських військових із Сєвєродонецька у Луганській області.