ЗСУ відбили ворожі штурми на Слов’янському і Бахмутському напрямках, - Генштаб

Українські захисники відбили штурми російських окупантів на Слов’янському і Бахмутському напрямках.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Слов’янському напрямку зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. А на Бахмутському бійці успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка.

Окупанти з втратами відійшли.

За даними Генштабу, станом на 18.00 25 червня ситуація на інших напрямках така:

на Сіверському рашисти обстріляли з артилерії позиції українських військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

рашисти обстріляли з артилерії позиції українських військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області. на Слобожанському загарбники поповнюють свої втрати і забезпечують свої підрозділи боєприпасами.

загарбники поповнюють свої втрати і забезпечують свої підрозділи боєприпасами. на Харківському ворог обстрілював позиції наших військ та інфраструктуру населених пунктів.

ворог обстрілював позиції наших військ та інфраструктуру населених пунктів. на Донецькому рашисти утримують зайняті рубежі та перегруповують свої підрозділи.

рашисти утримують зайняті рубежі та перегруповують свої підрозділи. на Краматорському росіяни здійснили обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. Щоб виявити позиції українських військ та корегувати вогню проводили повітряну розвідку "Орланом-10".

росіяни здійснили обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. Щоб виявити позиції українських військ та корегувати вогню проводили повітряну розвідку "Орланом-10". на Лисичанському окупанти обстрілювали райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.

окупанти обстрілювали райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка. на Бахмутському ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка. Загарбники завдали авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки.

ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка. Загарбники завдали авіаційних ударів вертольотами Ка-52 та Мі-24 неподалік Павлівки. після відведення підрозділів українських військ росармія закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

на Південнобузькому рашисти продовжують утримувати зайняті рубежі та обстрілювати з мінометів, ствольної та реактивної артилерії українські позиції.

рашисти продовжують утримувати зайняті рубежі та обстрілювати з мінометів, ствольної та реактивної артилерії українські позиції. в акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів перебувають два носії високоточної зброї. Сумарний залп - до 16 крилатих ракет морського базування "Калібр".

У Генштабі підкреслили - особовий склад російських окупантів деморалізований. "Обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України", - додали в командуванні.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео ударів систем залпового вогню HIMARS по позиціях ворогів.

Тим часом у Міноборони повідомили, що заяви у соціальних мережах завадили операції з виходу українських військових із Сєвєродонецька у Луганській області.