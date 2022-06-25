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Окупанти спалили бібліотеку маріупольського храму Святителя Петра Могили, - Андрющенко

Тепер святиню планують або знести, або "переписати" під канони РПЦ.

Окупанти спалили бібліотеку маріупольського храму Святителя Петра Могили, - Андрющенко
Фото: скрін відео

В тимчасово окупованому Маріуполі рашисти спалили бібліотеку храму Святителя Петра Могили ПЦУ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"...За наводкою та сприянням попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, яки тепер втрачені назавжди", - розповів Андрющенко.

Він нагадав, що церкву побудували за підтримки жителів. Храм внесли в Книгу рекордів України як такий, що містить найбільший петриківський розпис.

"Зараз окупанти вирішують питання щодо цього знесення або переформатування в за канонами РПЦ", - додав радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, раніше з уцілілого приміщення бібліотеки у Маріуполі окупанти вивезли всі книжки "на зберігання". А зі шкіл забрали всі україномовні підручники, натомість завезли 5 тис. російських.

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