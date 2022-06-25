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Україна подала новий масштабний позов до ЄСПЛ, вимагає компенсації збитків, - Малюська

Наразі цифра становить $80 млрд, але буде збільшуватися.

Україна подала новий масштабний позов до ЄСПЛ, вимагає компенсації збитків, - Малюська
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Україна подала до Європейського суду з прав людини ще один позов проти РФ.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції

За словами глави Мін'юсту Дениса Малюськи, це масштабний позов, який "перевершує усе, що було раніше".

"В цьому позові ми описуємо і скаржимося на дії Росії по широкомасштабному вторгненню у період з 24 лютого по 7 квітня. Це перший етап широкомасштабного вторгнення, який закінчився тим, що російські війська вибили з території Київської області. В подальшому ми будемо доповнювати свої позовні вимоги подіями, які відбувалися після 7 квітня", - сказав міністр.

Він підкреслив, що у перший пакет цього позову включили величезну доказову базу "про порушення прав людини і порушення величезної кількості норм конвенції".

У позов також додали вимогу про компенсацію завданих збитків. Попередня цифра - $ 80 мільярдів, але вона буде збільшуватися. Очільник Мін'юсту підкреслив - рішення ЄСПЛ Україна отримає не скоро.

"Справа в ЄСПЛі - це гра в дуже довгу. Може йти про строк 6,7,8,9, 10 років. У нас ще тривають провадження по Донбасу і Криму, які ми подали 2014 року. Але ключова історія того що ми переводимо розміри збитків, суми коштів і фіксацію порушень з мови політики військових у мову юристів. ... Усі воєнні злочини будуть підтверджуватися юридичними документами, від яких Росія вже не відпетляє", - наголосив Малюська.

За цей період влада в РФ може змінитися, прийдуть нові люди, сказав міністр. Тож рано чи пізно країні-агресору доведеться сідати за стіл перемовин.

Малюська підкреслив, що під час переговорів про, скажімо капітуляцію РФ, Україна матиме документ про фіксацію завданих збитків. І Росія буде змушені з цим документом рахуватися.

Нагадаємо, днями Мінцифри повідомило, що розробило електронну процедуру звернення постраждалих від російської агресії до ЄСПЛ, які зможуть отримати компенсації.

У березні Європейський суд з прав людини ухвалив рішення на користь України щодо всіх майбутніх скарг проти Росії.

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