Через незаконне використання гуманітарки про підозру повідомили 29 особам

Національна поліція України зареєструвала 247 кримінальних проваджень щодо незаконних дій з гуманітарною допомогою, зокрема розкрадання.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише Укрінформ.

За його словами, окремі шахраї використовують слабкість або безпорадний стан людей, якій виїжджають із захопленої території. Також є випадки зловживань, пов'язані з поставками медпрепаратів і гуманітарних вантажів.

“І якщо ми говоримо про такі випадки, то таких кримінальних проваджень наразі відкрито близько 247. 29 особам уже повідомлено про підозру”, – поінформував Монастирський.

179 проваджень відкрито за статтею 201-2 ККУ “Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги”, яку Верховна Рада ухвалила на початку війни.

Найбільше випадків незаконного використання гуманітарки, благодійних пожертв або безоплатної допомоги зафіксовано у Києві та на Львівщині. Далі йдуть Харківська область і Кіровоградщина, де розташовані хаби перерозподілення товарів.

“Кіберполіція виявляє такі випадки, ми знаходимо, хто стоїть за цими схемами. До речі, дуже часто так “хантерять” російські кіберспеціалісти – вони спеціально збирають благодійні історії у телеграм-каналах, і ми потім розуміємо, що за ними стояли росіяни, які збирали цю допомогу”, – зазначив глава МВС.

Він розповів про випадки шахрайства з нібито закупівлею автомобілів для ЗСУ і НГУ, на які збирають гроші, а потім придбані машини продають за ринковою ціною. А дехто наживається на тому, що обманює людей, обіцяючи вивезти їх із захоплених територій. “Ми такі випадки фіксували у Маріуполі... Йдеться про різні суми – від 10 тисяч гривень до тисяч доларів... І ми знаємо випадки, коли люди, які не змогли виїхати, загинули”, – повідомив Монастирський

Ще одна шахрайська схема пов'язана із закупівлею пального нібито для ЗСУ. “Звичайно, його ніхто не отримував, а шахраї, відповідно, потім його перепродавали, отримуючи, як ми розуміємо, надприбуток. Мова про мільйони гривень, які зароблялися в один момент”, – наголосив міністр.

Нагадаємо, 35-річному жителю Волинської області повідомлено про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги – легкових авто Volkswagen Touran, Hyundai Santa FE та KIA Sorento.