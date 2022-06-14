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ДБР повідомило підозру командиру російського фрегата "Адмірал Макаров", який раніше дезертирував з Криму

Моряк – уродженець Вінницької області. 

ДБР повідомило підозру командиру російського фрегата "Адмірал Макаров", який раніше дезертирував з Криму
Григорій Бреєв, командир "Адмірала Макарова"
Фото: Bochkala_WAR

Державне бюро розслідувань повідомило підозру в державній зраді чинному командиру російського фрегата "Адмірал Макаров". Раніше моряк був капітаном другого рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим.

Після початку окупації у 2014 році він зрадив присязі та залишився в захопленій російськими військами частині, відмовивши в передислокуванні до Миколаївської області. Про це йдеться в повідомленні ДБР на telegram-каналі. 

"Вінничанин присягнув збройним силам рф та продовжив службу в російському чорноморському флоті. Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі", – зазначили в бюро. 

Санкція статті ч. 1 ст. 111 КК України, за якою йому оголошена підозра, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

У травні 2022 року "Адмірал Макаров" увійшов в акваторію Чорного моря. За даними журналіста Романа Бочкали, командиром фрегата є Григорій Бреєв – колишній командир українського корвета "Луцьк". 

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