На Луганщині п’ятьох колишніх посадовців підозрюють у співпраці з окупантами

Підозрювані обійняли посади в так званих адміністраціях Старобільського, Новопсковського, Біловодського та Марківського районів “ЛНР”.

Колишнім посадовцям органів місцевого самоврядування Старобільського району на Луганщині повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, колишні міський голова Старобільська та голова Старобільської райдержадміністрації, депутат райради та працівники органів місцевого самоврядування вступили в злочинну змову з представниками окупаційних військ РФ та підконтрольної їм “ЛНР”.

Підозрювані обійняли посади в так званих адміністраціях Старобільського, Новопсковського, Біловодського та Марківського районів “ЛНР”.

Наразі суд задовільнив клопотання прокурорів про дозвіл на затримання підозрюваних. Їх оголошено в розшук.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3-го управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, самопроголошеного голову Димерської ОТГ Київщини судитимуть за співпрацю з окупантами.