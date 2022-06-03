На Луганщині п’ятьох колишніх посадовців підозрюють у співпраці з окупантами

Колишнім посадовцям органів місцевого самоврядування Старобільського району на Луганщині повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
За даними слідства, колишні міський голова Старобільська та голова Старобільської райдержадміністрації, депутат райради та працівники органів місцевого самоврядування вступили в злочинну змову з представниками окупаційних військ РФ та підконтрольної їм “ЛНР”.
Підозрювані обійняли посади в так званих адміністраціях Старобільського, Новопсковського, Біловодського та Марківського районів “ЛНР”.
Наразі суд задовільнив клопотання прокурорів про дозвіл на затримання підозрюваних. Їх оголошено в розшук.
Досудове розслідування здійснюється слідчими 3-го управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, самопроголошеного голову Димерської ОТГ Київщини судитимуть за співпрацю з окупантами.