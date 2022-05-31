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Суд арештував майно і рахунки групи компаній російської "Татнефті"

Йдеться про корпоративні права та рахунки на близько 400 млн грн і майно, вартість якого орієнтовно понад два млрд грн. 

Суд арештував майно і рахунки групи компаній російської "Татнефті"
Фото: еправда

Суд арештував мільярди гривень російських власників компанії "Татнефть". Вони підозрюються у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою групи осіб.

У межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній, повідомили в пресслужбі ДБР.

"Вони засновані російською нафтовою компанією «Татнефть», яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони Російської Федерації. Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів. Вартість майна буде визначена після відповідної оцінки, але орієнтовно може складати понад 2 млрд грн", – зазначили в бюро. 

Також арештовано корпоративні права та рахунки підприємств на суму близько 400 млн гривень.

Активи передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для здійснення заходів з управління ними.

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