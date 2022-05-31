У відомстві зазначають, що покарання буде невідворотним та суворим для всіх.

Державне бюро розслідувань документує військових зрадників. Деякі з тих, хто перейшов на бік ворога у 2014 році, наразі беруть активну участь в агресії проти України.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Зазначається, що, коли у 2014 році окупанти з РФ захопили одну із військових частин Збройних сил України в АР Крим, особовий склад мав передислокуватись у Миколаївську область.

Втім, начальник артилерії військової частини зрадив державу та почав співпрацювати з агресором.

Працівники ДБР встановили, що полковник, вислуговуючись перед окупантами, передавав майно військової частини ЗСУ підрозділам артилерії та Чорноморського флоту російської армії.

Наразі він проходить службу в російській армії та воює проти України.

Інший зрадник − морський офіцер, який за зраду був "нагороджений" посадою командира великого десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ.

У березні 2022 року його корабель був підбитий захисниками України і екіпажу довелось втікати до тимчасово окупованого Бердянська.

Слідчі ДБР повідомили командиру корабля держави-агресора та начальнику артилерії про підозри в державній зраді (ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, з початку війни ДБР порушило понад 400 справ проти правоохоронців і посадовців через держзраду та співпрацю з ворогом.