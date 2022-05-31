Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові, які зрадили Україну в 2014 році, зараз воюють у лавах армії РФ, – ДБР

У відомстві зазначають, що покарання буде невідворотним та суворим для всіх.

Військові, які зрадили Україну в 2014 році, зараз воюють у лавах армії РФ, – ДБР
Фото: РБК

Державне бюро розслідувань документує військових зрадників. Деякі з тих, хто перейшов на бік ворога у 2014 році, наразі беруть активну участь в агресії проти України.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Зазначається, що, коли у 2014 році окупанти з РФ захопили одну із військових частин Збройних сил України в АР Крим, особовий склад мав передислокуватись у Миколаївську область.

Втім, начальник артилерії військової частини зрадив державу та почав співпрацювати з агресором.

Працівники ДБР встановили, що полковник, вислуговуючись перед окупантами, передавав майно військової частини ЗСУ підрозділам артилерії та Чорноморського флоту російської армії.

Наразі він проходить службу в російській армії та воює проти України.

Інший зрадник − морський офіцер, який за зраду був "нагороджений" посадою командира великого десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ.

У березні 2022 року його корабель був підбитий захисниками України і екіпажу довелось втікати до тимчасово окупованого Бердянська.

Слідчі ДБР повідомили командиру корабля держави-агресора та начальнику артилерії про підозри в державній зраді (ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, з початку війни ДБР порушило понад 400 справ проти правоохоронців і посадовців через держзраду та співпрацю з ворогом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також