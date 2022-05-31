Понад 1500 українців евакуювали з тимчасово-окупованих територій Харківщини

Станом на 31 травня з тимчасово-окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати понад 1500 людей.

Про це написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Олег Синєгубов в Telegram

"Усі вони уже в безпеці. Це жінки, діти, люди похилого віку, особи з інвалідністю. Для всіх організували підвезення в залежності від запитів евакуйованих. Автобусами довезли до логістичних центрів. Ще 16 осіб вдалося евакуювати залізницею", – повідомив він.

Зазначається, що всіх евакуйованих забезпечили харчуванням, медичною та психологічною допомогою.

Нагадаємо, 27 травня російські окупанти обстрілювали Харків з великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню.