​ООН підтвердила смерть 4074 мирних українців через розв'язану Росією війну

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 8900 жертв серед цивільних – загибель 4074 і поранення 4826 людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Ці дані повідомили в УВКПЛ ООН.

"Загалом 4074 вбитих (1540 чоловіків, 1014 жінок, 93 дівчат і 100 хлопчиків, а також 69 дітей і 1258 дорослих, стать яких поки що невідома). Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари", – йдеться в повідомленні.

В УВКПЛ наголошують, що реальні цифри є значно вищими, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, і багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш пропонував послабити санкції проти РФ в обмін на відкриття експорту українського зерна.