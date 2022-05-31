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Ворог за тричі за добу обстріляв Миколаївську область, постраждало чотири людини

Окупанти вдарили по житлових кварталах та промислових об’єктах.

Ворог за тричі за добу обстріляв Миколаївську область, постраждало чотири людини
Наслідки обстрілу будкомбінату на Миколаївщині
Фото: Віталій Кім

Ворог за останню добу тричі обстріляв Миколаївську область. Унаслідок обстрілу постраждало чотири людини.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Не маючи успіху в просуванні, противник активізує авіаційні та артилерійсько-мінометні удари. Двічі парою гелікоптерів Мі-24 було нанесено удари по наших позиціях, а Миколаївщину, зокрема населені пункти, що знаходяться в тилу наших підрозділів, ворог за цю добу обстріляв тричі далекобійною ствольною артилерією “Піон” та реактивною системою залпового вогню “Ураган””, – йдеться у повідомленні.

Ворог влучив по житлових кварталах та промислових об’єктах Миколаєва та його передмістя.

Окупанти пошкодили приватний млин, виробничі приміщення м’ясопереробного підприємства, приватні подвір’я і водогін. 

Щонайменше за наслідками обстрілів постраждало 4 цивільних особи.

Ведуться відновлювальні роботи.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаєва 29 травня загинула одна людина.

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