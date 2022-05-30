Європі в будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, - Зеленський

Це впливає на незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї.

Пауза з погодженням нових санкцій у Європі вже надто затягнулася. Пʼятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня, отже, минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні одним з головних завдань дня була комунікація для затвердження Європейським Союзом шостого санкційного пакету”, - повідомив Зеленський.

Саме про це він говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібралися на засідання Європейської ради.

Зеленський наголосив, що ключовим пунктом шостого пакету санкцій є нафта. На думку президента, Європі в будь-якому разі доведеться відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів, і що швидше це станеться, що повнішою буде відмова від російської нафти, то вигідніше буде самій Європі.

Також президент України сьогодні спілкувався про посилення санкцій з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції - Катрін Колонна була з візитом у Києві. Окрім санкційної тематики, вони обговорили питання оборонної підтримки України, нашої європейської інтеграції і необхідності діяти значно швидше, щоб не допустити ескалації продовольчої кризи у світі.

Як зазначив Володимир Зеленський, оскільки Росія заблокувала наші порти на Чорному морі і захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 млн тонн зернових, які вже є на складах у нашій країні. Блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію в глобальному масштабі, як результат, дорожчає продовольство в різних країнах, виникає загроза голоду в Африці, Азії, деяких державах Європи.

“Ця загроза може перерости в нову міграційну кризу. І це те, чого явно прагне російське керівництво. Вони свідомо створюють цю проблему. Щоб і всій Європі було складно. І щоб Україна не отримала мільярдів доларів за свій експорт. Саме ті мільярди, які дуже потрібні зараз нашій економіці. А мешканців африканських і азійських країн Російська держава використовує просто як розмінну монету”, - підкреслив Зеленський.

Він додав, що росіяни брешуть, коли заявляють, що нібито якісь санкції не дозволяють їм наростити експорт їхнього продовольства. Мовляв, вони хочуть не допустити кризи, але нібито санкції їм заважають.

По-перше, російське продовольство санкціями не блокували. А по-друге – на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум пів мільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь по-чорному продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому, і зберегти дефіцит на легальному ринку.

Також проблему продовольчої кризи Зеленський обговорив і з президентом Туреччини Ердоганом. Говорили про те, як можна забезпечити нормальний рух з українських чорноморських портів, і про те, звичайно, як прискорити завершення цієї війни – війни Росії проти нашої держави. Обговорили і подальшу оборонну співпрацю між Україною і Туреччиною.

Президент України розповів, що сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала за місцевими. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст – Фредерік Леклерк, який працював на французький телеканал BFM TV.

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка і зазначив, що він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.

“Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно тяжкою. Російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібрано максимум бойової потужності російської армії”, - зазначив президент і додав, що Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Словʼянськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку.

Зеленський згадав, що сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія Сумської області. Також триває боротьба за Херсонську область.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Європейської ради підкреслив необхідність запровадження нових санкцій проти Росії.