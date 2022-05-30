Російські окупанти далі обстрілюють південь України

Російські окупаційні війська обстріляли на півдні України Миколаївську та Одеську області. Українські захисники теж завдали суттєвих втрат живій силі та техніці росіян.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“На Миколаївщині крилатою ракетою з ракетного комплексу “Точка-У” атаковано місто Новий Буг. Влучивши в житлові та офісні квартали центру міста, поранивши двох цивільних осіб, завдавши суттєвих руйнувань, ворог засобами своєї пропаганди поспішив поширити фейкові повідомлення про влучання в командний пункт наших військ і знищення керівного складу, великого скупчення танкового та артилерійського озброєння”, - йдеться в повідомленні.

Також окупанти намагалися провести вночі повітряну розвідку, в результаті чого втратили БпЛА “Орлан-10”.

Крім того, вночі й на світанку ворог двічі атакував Одещину стратегічною авіацією. З літаків Ту-22 було випущено ракети Х-22. Одну з них знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила в неробочий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед цивільного населення немає. Відновлення пошкоджених залізничної колії та дорожнього покриття моста потребують суттєвих витрат часу та ресурсів і наразі недоцільне й неможливе.

За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами за ніч втрати противника склали:

46 окупантів;

8 танків Т-62;

2 122 мм гаубиці;

2 реактивні системи залпового вогню “Град”;

автомобільна і броньована техніка;

склад боєприпасів противника.

Попри те, що на ремонт до кримських пунктів базування відправлено 3 ВДК, ворог продовжує утримувати блокаду портів і судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря по території України зберігається на високому рівні.

Нагадаємо, бійці угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. Ще на двох локаціях наразі тривають бої з окупантом.