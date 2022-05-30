Українські бійці знищили на сході 50 окупантів, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 30 травня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 50 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники за сьогодні знищили:

танків – 1;

БМП – 1;

САУ – 1;

мінометів – 3;

БПЛА – 1.

Нагадаємо, Росія, ймовірно, зазнала нищівних втрат складу офіцерів молодшого та середнього рівня у війні проти України. Ця ситуація матиме довготривалі негативні наслідки для армії окупантів.

Тепер командири бригад і батальйонів, швидше за все, перекидаються на передову, оскільки вони несуть безкомпромісну відповідальність за дії своїх підрозділів. Про це йдеться у звіті розвідки Великобританії, оприлюдненому Міністерством оборони.