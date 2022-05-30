Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
Сергій Гайдай: «Місто Сєвєродонецьк знищують повністю, як Маріуполь»
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

США не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть вдарити по території РФ, – Байден

Адміністрація Байдена схвалила передачу Україні MLRS.

США не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть вдарити по території РФ, – Байден
MLRS
Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джозеф Байден заявив про те, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ця заява президента США з'явилася після повідомлень про те, що адміністрація Байдена готується надати Україні передові реактивні системи великої дальності.

Нагадаємо, 28 травня видання The New York Times з посиланням на власні джерела повідомило про те, що адміністрація Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності (MLRS), що може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі.

Пакет допомоги включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж ті, які зараз використовує Україна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також