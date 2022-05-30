США не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть вдарити по території РФ, – Байден

Президент США Джозеф Байден заявив про те, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ця заява президента США з'явилася після повідомлень про те, що адміністрація Байдена готується надати Україні передові реактивні системи великої дальності.

Нагадаємо, 28 травня видання The New York Times з посиланням на власні джерела повідомило про те, що адміністрація Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності (MLRS), що може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі.

Пакет допомоги включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж ті, які зараз використовує Україна.