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Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com

Про передачу реактивних систем залпового вогню великої дальності, найімовірніше, буде оголошено наступного тижня.

Адміністрація Байдена таки схвалила передачу Україні MLRS, – nytimes.com
Фото: ЕРА/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності, що може значно допомогти Україні у захисті своєї території на Донбасі.

Про це пише nytimes.com з посиланням на джерела у владі.

Про передачу, найімовірніше, буде оголошено наступного тижня. Пакет допомоги включатиме мобільні ракетні установки, які можуть стріляти набагато далі, ніж ті, які зараз використовує Україна.

“Хоча офіційні особи не надали подробиць про те, які саме типи ракет нададуть Сполучені Штати, Пентагон найчастіше використовує M31 GMLRS (Gueded Multiple Launch Rocket System) — високоточну зброю зі супутниковим наведенням, яка ж вміщає приблизно таку ж кількість вибухових речовин, як 500-фунтова авіабомба”, – йдеться у повідомленні.

“Система може пролетіти понад 40 миль, що набагато перевищує радіус дії будь-якої артилерії, яку зараз використовує Україна. Згідно зі звітом, опублікованим Дослідницькою службою Конгресу в червні, Пентагон витратив приблизно 5,4 мільярда доларів на покупку понад 42 тисячі таких ракет з 1998 року”, – зазначає nytimes.com.

Адміністрація Байдена прагне переконатися, що Сполучені Штати не дають Україні можливість завдати удару вглиб території Росії.

Також США планують включити до наступного пакету озброєнь для України реактивні системи залпового вогню HIMARS, які пересуваються на шасі колісних вантажівок.

Водночас прес-секретар Пентагону Джон Кірбі у п'ятницю, 27 травня відмовився підтвердити, що рішення про постачання установок було ухвалено, повідомив телеканал CNN.

Нагадаємо, вчора CNN повідомило, що адміністрація президента США готується погодити передачу Україні Multiple Launch Rocket System (MLRS), які зараз є головним запитом українських офіційних осіб.

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