Зеленський прийняв запрошення на саміт G20 і сподівається, що там "не буде жодних окупантів"

Президент України зазначив, що вже намітив низку "домашніх завдань" до зустрічі.

Президент Володимир Зеленський підтвердив участь у саміті Великої двадцятки на Балі в листопаді та сподівається на відсторонення Росії від цього заходу через війну в Україні.

Про це він заявив під час виступу в індонезійському аналітичному центрі "Foreign Policy Community of Indonesia".

Зеленський подякував президентові Індонезії Джоко Відоді за запрошення і намітив низку "домашніх завдань" до зустрічі.

"Ми приймаємо це запрошення, і я вірю в те, що до саміту восени світ вирішить усю цю проблематику: ми маємо не допустити масштабного голоду, зупинити вбивства і репресії, маємо назавжди відучити будь-які держави світу від ядерного шантажу і загравання із загрозою хімічної чи біологічної зброї", - сказав президент.

Зеленський також висловив сподівання, що на саміті будуть "тільки держави-друзі, партнери і не буде жодних окупантів".

Нагадаємо, голова Великої двадцятки (G20) та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Зеленського взяти участь у саміті.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що США та їхні союзники тиснуть на Індонезію, яка є господарем саміту G20, щоб та запросила Україну у статусі гостя заходу, а також вимагають виключення Росії з організації, хоча інші країни, зокрема Китай, виступають проти такого кроку.

Президент США Джо Байден заявляв, що не поїде на саміт G20, якщо там буде Путін.

Наприкінці квітня президент Індонезії також заявляв, що запросив і президента РФ на саміт. Якщо він поїде, це може стати першою зустріччю Зеленського і Путіна з часів саміту Нормандської четвірки 2019 року.