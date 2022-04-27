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Зеленського запросили на саміт Великої двадцятки

Президент України провів перемовини з головою організації.

Зеленського запросили на саміт Великої двадцятки
Саміт G-20 (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Голова Великої двадцятки (G20) та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема, за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20", – написав Зеленський.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що США та їхні союзники тиснуть на Індонезію, яка є господарем саміту G20 у листопаді, щоб та запросила Україну у статусі гостя заходу.

Нагадаємо, США та їхні союзники також вимагають виключення Росії з G20, хоча інші країни, зокрема Китай, виступають проти такого кроку. Поки що невідомо, чи братиме участь у саміті Путін. 

Якщо він вирішить приїхати і Зеленський погодиться стати гостем заходу, це може стати першою їхньою зустріччю з часів саміту Нормандської четвірки 2019 року. 

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