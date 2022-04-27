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iPhone у Росії перетворюється на “цеглину”, – Центр протидії дезінформації

Вже встановлені додатки на iPhone росіян поступово перестають працювати.

iPhone у Росії перетворюється на “цеглину”, – Центр протидії дезінформації
Фото: EPA/UPG

Магазин додатків App Store, розроблений компанією Apple для смартфонів iPhone, почав видаляти популярні додатки російських компаній, що потрапили під дію санкцій: клієнт-банки, навігація, замовлення таксі, їжі тощо.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Таким чином iPhone у Росії перетворюється на “цеглину”.

“Вже встановлені додатки на iPhone росіян поступово перестають працювати. Це відбувається в зв’язку з тим, що з’являються нові функції, а додатки у смартфоні не оновлюються”, – йдеться у повідомленні.

Оскільки операційна система iOS є закритою, скачати додаток з мережі Інтернет та встановити – неможливо. 

Російські користувачі намагаються змінювати країну з Росії на іншу, яка не підпала під дію санкцій, але компанія Apple активно бореться зі зламом своїх девайсів та блокує аккаунти користувачів.

“Під дією санкцій, iPhone в рф поступово перетворюється на мобільний телефон з сенсорним екраном”, – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, на початку березня компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну. Закрито офіційні магазини та сервісні центри компанії.

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