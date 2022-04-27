iPhone у Росії перетворюється на “цеглину”, – Центр протидії дезінформації

Вже встановлені додатки на iPhone росіян поступово перестають працювати.
Магазин додатків App Store, розроблений компанією Apple для смартфонів iPhone, почав видаляти популярні додатки російських компаній, що потрапили під дію санкцій: клієнт-банки, навігація, замовлення таксі, їжі тощо.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Таким чином iPhone у Росії перетворюється на “цеглину”.
“Вже встановлені додатки на iPhone росіян поступово перестають працювати. Це відбувається в зв’язку з тим, що з’являються нові функції, а додатки у смартфоні не оновлюються”, – йдеться у повідомленні.
Оскільки операційна система iOS є закритою, скачати додаток з мережі Інтернет та встановити – неможливо.
Російські користувачі намагаються змінювати країну з Росії на іншу, яка не підпала під дію санкцій, але компанія Apple активно бореться зі зламом своїх девайсів та блокує аккаунти користувачів.
“Під дією санкцій, iPhone в рф поступово перетворюється на мобільний телефон з сенсорним екраном”, – зазначили у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, на початку березня компанія Apple припинила продаж iPhone та іншої продукції в Росії після її вторгнення в Україну. Закрито офіційні магазини та сервісні центри компанії.