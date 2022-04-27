Сепаратистське Придністровʼя звинуватило Україну в обстрілі військового складу

Так зване міністерство також стверджує, що з української території запустили БПЛА.

Так зване міністерство внутрішніх справ сепаратистського молдовського регіону Придністровʼя звинуватило Україну в обстрілі з її території села зі складом боєприпасів.

Про це пише Reuters.

"Міністерство" також сказало, що нібито виявило БПЛА, "запущені з території України".

Останніми тижнями Придністровʼя активно втягується у війну Росії проти України. 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу РФ генерал-майор Рустам Міннекаєв озвучив плани щодо цього регіону. Він заявив, що російська армія має завдання "встановлення повного контролю над Донбасом та південною Україною". Після цього окупанти мають пробити коридор до невизнаної Придністровської "республіки", де "відзначаються факти утисків російськомовного населення".

За наявною інформацією української розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території Придністровʼя. У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

Увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає.

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність.

Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.

Крім того, за даними нашої розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не має стосунку.