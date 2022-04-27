​Президент Хорватії назвав "штриканням ведмедя ручкою в око" членство Фінляндії та Швеції в НАТО

За його словами це "небезпечна авантюра".

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що набуття Фінляндією і Швецією членства в Північноатлантичному Альянсі є "небезпечною авантюрою", і закликав парламент не підтримувати відповідної угоди до поступок хорватській меншині в Боснії і Герцеговині.

Про це пише Суспільне з посиланням на телеканал N1.

"Як на мене, то хай вступають у НАТО. Але поки не вирішене питання виборів у Боснії, поки американці, британці, німці… примусять (Боснію — ред.) змінити законодавство протягом шести місяців і дати хорватам їхні основоположні права, парламент не повинен ратифікувати нічиє приєднання до НАТО", — сказав Міланович.

Крім того, хорватський президент порівняв приєднання Фінляндії ("розташованої за 50 кілометрів від Санкт-Петербурга") і Швеції до НАТО зі "штриканням розлюченого ведмедя ручкою в око".

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович припинив всі контакти з президентом Зораном Мілановичем. Він заявив про зв'язок президента з колишньою югославською секретною службою, а також звинуватив Мілановича в тому, що він маніпулятор і вандал і “людина з проросійськими поглядами”.