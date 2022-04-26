Остін вважає, що Україна в майбутньому запитає про членство в НАТО, але зараз важливо закінчити війну

"Я думаю, що для того, щоб покласти край війні, потрібно, щоб Путін ухвалив таке рішення. Він - той, хто розпочав її".

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що в майбутньому Україна знову запитає про членство в НАТО, але зараз головне, щоб президент РФ Володимир Путін вирішив покласти край війні, яку він розпочав проти України.

Про це Остін заявив на пресконференції після засідання міжнародної Координаційної групи з питань оборони України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це буде суверенне рішення. Я думаю, що НАТО завжди стоятиме на засадах політики відкритих дверей. Я не хочу спекулювати на тому, що може відбутися. Я вірю, що в майбутньому, якщо буде можливість, Україна знову запитає про членство в НАТО", - вважає міністр оборони США.

На його думку, першим кроком має бути завершення війни, яку проти України веде РФ.

"Я думаю, що перший крок – це покласти край цьому конфлікту. Я думаю, що для того, щоб покласти край війні, потрібно, щоб Путін ухвалив таке рішення. Він - той, хто розпочав її, що було необґрунтовано, і, звісно, це буде його рішення про деескалацію та повернення за стіл переговорів. Ми всі хочемо бачити, що це відбудеться", - додав Остін.

Нагадаємо, раніше президентЛитви Гітанас Науседа пояснив Зеленському, чому альтернатива НАТО Україні не потрібна. Він наголосив, що найліпшим для України лишається шлях до Альянсу.

Раніше президент України зазначав, що ящо НАТО запропонує завтра Україні вступити в Альянс, Україна вступить.

На думку Зеленського, третина країн-членів НАТО проти вступу України через те, що бояться Росії. Коментуючи звірства російських військових у Бучі, він зазначив, що це - наслідок 14 років поступок Росії, відколи у 2008 році Україну через відмову Німеччини не взяли в НАТО. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що вважає те своє рішення правильним.