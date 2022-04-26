13 осіб у Києві отримали підозри у співпраці з ворогом

Ці люди підозрюються у держзраді, колабораціонізмі та виправдовуванні агресії РФ.

Прокуратура Києва від початку війни вручила підозри у співпраці з ворогом 13 особам. Ці люди підозрюються у держзраді, колабораціонізмі та виправдовуванні агресії РФ.

Про це розповів керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

"На сьогодні за процесуального керівництва органів міської прокуратури 13 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних зі співпрацею з ворогом (державній зраді, колабораціонізмі, виправдовуванні збройної агресії)", – цитує керівника столичної прокуратури пресслужба відомства.

За словами Олега Кіпера, співпраця найчастіше полягає у передачі інформації про Збройні сили України та Територіальної оборони, а також у добровільному зайнятті посад у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, а також передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора.

Раніше повідомляли, що СБУ затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів. Після початку повномасштабної агресії РФ колаборант допомагав "розквартировувати" російських військових у тимчасово окупованому Херсоні.