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13 осіб у Києві отримали підозри у співпраці з ворогом

Ці люди підозрюються у держзраді, колабораціонізмі та виправдовуванні агресії РФ. 

13 осіб у Києві отримали підозри у співпраці з ворогом
Фото: argument.ua

Прокуратура Києва від початку війни вручила підозри у співпраці з ворогом 13 особам. Ці люди підозрюються у держзраді, колабораціонізмі та виправдовуванні агресії РФ. 

Про це розповів керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

"На сьогодні за процесуального керівництва органів міської прокуратури 13 особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних зі співпрацею з ворогом (державній зраді, колабораціонізмі, виправдовуванні збройної агресії)", – цитує керівника столичної прокуратури пресслужба відомства.

За словами Олега Кіпера, співпраця найчастіше полягає у передачі інформації про Збройні сили України та Територіальної оборони, а також у добровільному зайнятті посад у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованих територіях, а також передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора.

Раніше повідомляли, що СБУ затримала депутата-колаборанта і ліквідувала агентурну мережу окупантів. Після початку повномасштабної агресії РФ колаборант допомагав "розквартировувати" російських військових у тимчасово окупованому Херсоні.

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