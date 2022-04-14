Шмигаль обговорив із прокурором МКС Ханом злочини Росії в Україні

Прем’єр України Денис Шмигаль та головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у Києві 14 квітня 2022 року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом для обговорення злочинів Росії.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Денис Шмигаль подякував Каріму Хану за візит та підкреслив важливість участі Міжнародного кримінального суду в мобілізації всіх ресурсів та початку розслідування жорстокого порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Він нагадав, що РФ вчиняє систематичні й масові воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні з 2014 року", – зазначено в повідомленні.

Український прем'єр розповів про жорстокість російських військових у Бучі, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах і нагадав про ракетні обстріли вокзалу в Краматорську та злочини в Маріуполі, які Росія намагається приховати.

"Настав час провести швидке й ефективне розслідування, яке закінчиться реальними обвинуваченнями. Необхідно забезпечити мільйонам потерпілих від збройної агресії Росії право на справедливий суд та притягнути до відповідальності тих, хто організовує та безпосередньо чинить жахливі злочини проти українців та всього українського", – заявив Денис Шмигаль.

Учасники наради повідомили, що слідчі групи у складі Національної поліції та прокурорів уже ретельно документують злочини проти цивільного населення з боку російських військових.

У свою чергу прокурор Міжнародного кримінального суду наголосив, що потрібно мобілізувати закон на стороні гуманності, щоб покласти край стражданням цивільного населення. За його словами, команда Міжнародного кримінального суду збиратиме докази, щоб усі злочинці понесли відповідальність.

Як повідомляли, команда слідчих Міжнародного кримінального суду почала розслідування військових злочинів РФ в Бучі.