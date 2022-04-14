Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу на Київщині.

"Головний прокурор МКС Карім Хан відвідав Бучу. Правильно, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті. Відповідальність для російських військових за воєнні злочини – неминуча. Будемо затягувати їх усіх у Трибунал. І не тільки за скоєне в Бучі", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

В Офісі генерального прокурора України розповіли подробиці візиту та опублікували фото.

Фото: gp.gov.ua

"Карім А.А. Хан, королівський адвокат, прибув до Києва з командою слідчих та експертів, щоб розпочати своє незалежне розслідування безпосередньо на місцях вчинення воєнних злочинів", - зазначила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона повідомила, що в день приїзду Хана в Бучі почалася ексгумація тіл вбитих цивільних з другої великої могили на території місцевої церкви. Разом вони відвідали також місце зберігання розстріляних військовими РФ автомобілів.

Фото: gp.gov.ua

У другому великому похованні, як і в попередньому, більшість жертв, яких вже оглянули, мають вогнепальні та осколкові поранення.

"Тут на кожному кроці жахливі докази звірств армії РФ на території України і ми об’єднуємо зусилля із Офісом прокурора МКС, щоб розслідувати кожен воєнний злочин на нашій землі" - додала Венедіктова.

За її словами, невдовзі Офіс прокурора МКС приєднається до роботи спільної слідчої групи, яку створили Україна, Литва та Польща.

"Дуже важливо, що прокурор МКС Хан бачить наслідки і свідчення цих жахливих злочинів РФ на власні очі і щирий у своєму прагненні невтомно працювати заради верховенства права та справедливості для жертв та потерпілих", - наголосила генпрокурор.

Фото: gp.gov.ua

Пресслужба МКС у твітері подала заяву Каріма Хана у Бучі.

"Україна є місцем злочину. Ми тут (у Бучі. – ред.), тому що маємо обґрунтовані підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні прорватися крізь туман війни, щоб дістатися істини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Після звільнення передмість Київщини від росіян стало відомо про звірства окупантів. Так, мер Бучі повідомив про те, що в братській могилі похоронили 280 людей. Всі вони - мирні мешканці. Також по звільненому від окупантів місту продовжують знаходити тіла загиблих і закатованих громадян. Деяким із них немає і 16 років. Всіх цих людей розстрілювали росіяни, вбивали пострілами в потилицю. При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.

Наприкінці лютого прокурор Карім Хан самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії російських військових він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

Станом на 25 березня вже 41 країна світу звернулася до МКС на підтримку України. Генпрокурорка України Ірина венедіктова призначила своїм радником Говарда Моррісона, який 10 років був суддею суду в Гаазі. Він консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.