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В Одесі попрощалися із двома загиблими полковниками ОК "Південь"

Василь Телегуз і Микола Спендовський загинули під час бойового завдання у Снігурівці на Миколаївщині.

В Одесі попрощалися із двома загиблими полковниками ОК "Південь"
Фото: facebook.com/okPivden

В Одесі у четвер, 14 квітня, провели в останню путь офіцерів оперативного командування "Південь" полковниками Василем Телегузом та Миколою Спендовським. Вони отримали смертельні поранення 21 березня під час ворожого обстрілу околиць села Снігурівка Миколаївської області, коли виконували бойове завдання. 

Обидва офіцери служили в озброєнні логістики управління ОК "Південь", інформує пресслужба командування.

Обох офіцерів поховають на малій батьківщиеі: 57-річного Василя Телегуза – у місті Сторожинець Чернівецької області, а 52-річного Миколу Спендовського – у місті Жмеринка Вінницької області.

Фото: facebook.com/okPivden

Фото: facebook.com/okPivden

Фото: facebook.com/okPivden

Фото: facebook.com/okPivden

Нагадаємо, вчора Львів провів в останню путь комбата ДУК Тараса Бобанича. Друг Хаммер загинув 8 квітня під Ізюмом у бою з російськими окупантами.

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