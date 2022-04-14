"Кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", - йдеться в перехопленні Службою безпеки розмові загарбників.

Дехто з російських загарбників позбувається награбовано в українців майна, бо боїться померти або бути пораненим на війні.

Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови одного з окупантів зі своєю дружиною.

Він каже, що дуже хоче вижити. Та бачить, що "кто много себе здесь чего взял… там деньги, золото, короче… или не выжили, или их ранили", тому вирішив позбутися награбованого.

Однак загарбник не придумав кращого варіанту, як роздати награбоване іншим окупантам. "Короче, я все …доллары и гривны раздал. Просто ходил... раздавал, сигареты за 100 долларов покупал…".

"Цей ординець, хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна. Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається", - додали в СБУ.

Нагадаємо, днями російські військові вкрали з "Фельдман-Екопарку" овочі, які призначалися для тварин.

Лише за один день російські мародери відправили з білоруського Мозиря додому приблизно 2 тонни награбованих в Україні речей.