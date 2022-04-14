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Литва передала Україні 10 FM- та 9 цифрових передавачів для відновлення мовлення у 7 областях

Йдеться про Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Чернігівську та Харківську області, де мережа зазнала найбільших пошкоджень через дії окупантів.

Литва передала Україні 10 FM- та 9 цифрових передавачів для відновлення мовлення у 7 областях
Фото: t.me/otkachenkokyiv

Литва передала Україні 10 FM-радіопередавачів та 9 цифрових телевізійних передавачів для відновлення українського мовлення в областях, де окупанти завдали телекомунікаційній мережі найбільших пошкоджень.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Дякую Сімонасу Кайрису, Міністру культури Литви та Радіопередавальному й Телевізійному Центру Литовської Республіки за технічну підтримку України в інформаційному спротиві проти Росії. Обладнання передається в концерн РРТ і вже найближчим часом забезпечить відновлення трансляції українських мовників у тих областях, де телекомунікаційна мережа зазнала найбільших пошкоджень", – написав Ткаченко у телеграмі.

Міністр уточнив, що йдеться про регіональних мовників НСТУ у Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Нагадаємо, з перших днів війни російські війська методично завдавали ударів по телевізійних вежах у різних куточках країни. Також вони захоплювали місцеві теле- та радіо компанії на окупованих територіях, аби транслювати фейки.

Зокрема, 1 березня 2022 року близько 17:00 збройні сили Російської Федерації завдали двох ракетних ударів по Київській телевізійній вежі на вул. Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці. Обстрілами було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів і спортивний комплекс.

У результаті авіаударів окупанта загинуло п’ятеро мешканців столиці, ще троє отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – мирні люди. Серед загиблих – громадянка РФ Ася Клімова та оператор телеканалу LIVE Євгеній Сакун.

14 березня Росія вдарила ракетами по рівненській телевежі, що розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру. Унаслідок удару загинула 21 людина.

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