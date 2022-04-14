Мобілізовані росіяни, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують списані бронежилети.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"12 березня російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли", - повідомили в ГУР.
За інформацією української розвідки, ці бронежилети зняли з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості.
Тепер цей "захист" не в змозі захистити кого-небудь.
В ГУР кажуть - наразі невідомо, як на такі бронежилети відреагували російські мобілізовані.
Нагадаємо, на початку квітня в Росії військово-політичне керівництво розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів.
А в ОРДЛО російські окупанти почали мобілізувати осіб із інвалідністю та працівників "стратегічних підприємств".