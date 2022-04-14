Мобілізовані росіяни, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують списані бронежилети.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"12 березня російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли", - повідомили в ГУР.

За інформацією української розвідки, ці бронежилети зняли з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості.

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Тепер цей "захист" не в змозі захистити кого-небудь.

В ГУР кажуть - наразі невідомо, як на такі бронежилети відреагували російські мобілізовані.

Нагадаємо, на початку квітня в Росії військово-політичне керівництво розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів.

А в ОРДЛО російські окупанти почали мобілізувати осіб із інвалідністю та працівників "стратегічних підприємств".