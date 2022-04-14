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ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув

Крейсер "Москва" підбили українською ракетою "Нептун".

ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Російський крейсер "Москва" пішов у вказаному українцями напрямку
Фото: ua-stena.info

В Оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України підтвердили, що підбитий українською крилатою ракетою "Нептун" крейсер "Москва" загорівся і затонув.

"У Чорноморській операційній зоні ПКР "Нептун" уражений крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту Росії – отримав суттєві пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути", – сказано в повідомленні.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомляли, що "Москва" затонула після сигналу SOS. Зазначалося, що на найбільшому крейсері Чорноморського флоту почалася пожежа, під час якої здетонував боєприпас і стався вибух. Екіпаж корабля було евакуйовано.

Крейсер "Москва" перебував за 25-30 миль від острова Зміїний поряд з Одесою. Причини пожежі встановлюють, але основна версія – ракетний удар.

У Міноборони РФ визнали, що крейсер отримав серйозні ушкодження. Сигнал SOS був поданий о 01:05 14 квітня.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"

"Москва" – флагман російського Чорноморського флоту. Його побудували в місті Миколаїв ще за часів СРСР, будівництво розпочалося у 1976 році. Спочатку крейсер називався "Слава".

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