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ДБР викрило очільника фракції ОПЗЖ Маріупольської міськради, ексчоловіка Поклонської на можливому сприянні РФ

Розшукали маріупольского колаборанта аж у Одесі, куди він утік. 

ДБР викрило очільника фракції ОПЗЖ Маріупольської міськради, ексчоловіка Поклонської на можливому сприянні РФ
Фото: ДБР

Керівника фракції ОПЗЖ Маріупольської міської ради викрили на антиукраїнській інформаційній кампанії на підтримку Росії.

Він є колишнім чоловіком ексгенпрокурорки Криму Наталії Поклонської, яка є однією з ключових фігур в окупації Криму, повідомили в пресслужбі ДБР

"Цей «політик» пройшов «тернистий» шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції «Опозиційної платформи За життя». Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України", – зазначили в повідомленні.

Зафіксовано, що перед повномасштабним вторгненням Росії він у Facebook написав заклик до повалення чинної української влади. 

"Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України", – додали в ДБР.

Маріупольського депутата знайшли в Одесі, куди він втік із Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту Росії – депутату Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтину Іващенку, який добровільно перейшов на бік російських загарбників, і якого окупанти оголосили "мером" міста.

Це не єдиний колаборант, викритий останнім часом. Днями затримали мешканця Кривого Рогу, який у Бучі допомагав окупантам. 

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