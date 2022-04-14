Росіяни всю ніч обстрілювали Харків і Херсонську область, на Донеччині за добу поранено 11 мирних мешканців, – ОВА

На Луганщині найзапекліші бої йдуть у Золотому.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, у Київській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині. В Харкові всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та 4 загиблих цивільних. Бої на Харківщині ведуться за Ізюм. Про це йдеться у зведенні від голів ОВА станом на 8 ранку.

В Луганській області найбільш запеклі бої ведуться в Золотому. Загалом тривають постійні мінометні обстріли, стріляють системи залпового вогню. Попри відсутність гуманітарних коридорів, евакуювали 400 людей.

На Донеччині вороги продовжують тиснути по усій лінії фронту: обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки, Торецької громади. За добу поранень зазнали 11 мирних мешканців.

Вздовж лінії розмежування – руйнування житлових будинків та інфраструктури. За середу пошкоджено 34 об'єкти, зокрема 22 житлові будинки.

Маріуполь – без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Росіяни не випускають з міста людей.

За минулу ніч на території Херсонщини було чутно вибухи та обстріли. Зокрема в районі Чорнобаївки. Наслідки уточнюються. На території області тривають мародерства орків, загострюється гуманітарна криза.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив деталі підриву мосту в Харківській області разом із окупантами та ворожою технікою. Ворог збирався посилитись на Ізюмському напрямку.